ترامب: سأفعل ما هو أفضل من وقف إطلاق النار في إيران

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن تطلعه لفعل ما هو أبعد من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل إيران.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن ترامب تأكيده أن "إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، مردفاً: "نتطلع لإذعان كامل من إيران".

إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز، عن الرئيس الأمريكي، قوله: "أتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في إيران، وأسعى إلى نهاية حقيقية للصراع هناك"، مردفاً: "سيتم القضاء على البرنامج النووي الإيراني".

وكان ترامب أكد في وقت سابق في تصريح أدلى به لشبكة "سي بي إس" أنه لم يقل إنه يسعى إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وأضاف "أريد نهاية حقيقية للحرب مع تخلي إيران عن برنامجها النووي".

وأعرب الرئيس الأميركي عن أمله في أن يتم القضاء على برنامج إيران النووي "دون تدخل أمريكي".