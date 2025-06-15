ترامب يلمح لمساعدة إسرائيل بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، عن وجود اتصالات واجتماعات مكثفة تُجرى حالياً بشأن الأزمة المتصاعدة بين إيران وإسرائيل.

وأشار ترامب في تصريحات صحفية أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إلى أنه يعتزم لعب دور وساطة لإنهاء التوتر، على غرار مبادراته السابقة بين الهند وباكستان، مضيفاً: "سأعقد اتفاقاً بين إيران وإسرائيل".

وعبر عن ثقته بإمكانية التوصل إلى "سلام قريب" بين الطرفين، داعياً إيران وإسرائيل إلى "الجلوس لطاولة التفاوض من أجل حل هذه الأزمة.

وختم ترامب، حديثه قائلاً: "لنجعل الشرق الأوسط عظيماً مرة أخرى".

وفي تصريح آخر، لشبكة أيه بي سي، أشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتدخل لمساعدة إسرائيل للقضاء على البرنامج النووي الإيراني".

وأوضح أنه "ليس هناك أي موعد نهائي لإيران من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وفي وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن اتصالاً هاتفياً مرتقباً سيجري بين وزيري الدفاع الأميركي والإسرائيلي لبحث التطورات الأخيرة.

يذكر أن مصدراً دبلوماسياً رفيعاً كشف، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تحرك سعودي عاجل لقيادة تهدئة في المنطقة، قد تفضي إلى إعادة إيران لطاولة المفاوضات بدلاً من التصعيد والضربات.

يُشار إلى أن التوتر بين إسرائيل وإيران تصاعد بشكل حاد منذ 13 حزيران 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلا"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.