ترامب: زيارتي الى الشرق الاوسط تأريخية والحوثيون لن يطلقوا النار

شفق نيوز/ وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، زيارته غداً إلى السعودية وبعدئذ الإمارات وقطر بأنها زيارة تاريخية .

وجاء ذلك في إطار مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قبيل مغادرته إلى منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: إن "الحوثيين توقفوا عن إطلاق النار وقالوا إنهم لن يهاجموا سفننا"، مبينا ان "هناك إمكانية لرفع العقوبات عن سوريا".

واضاف، ان "قيادتي الهند وباكستان تحلتا بالحكمة في قرارهما الموافقة على وقف إطلاق النار، وهناك مفاوضات مع الهند على اتفاق تجاري وكذلك مع باكستان أيضا".

كما تحدث الرئيس الامريكي، عن مساعيه الى "إعادة قطاع إنتاج الأدوية إلى الولايات المتحدة وتخفيض اسعارها بنسبة 90%"، مؤكدا ان "هناك محادثات مع الصين كانت ودية وبناءة".

ويبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل السعودية والإمارات وقطر، في زيارة توصف بأنها حاسمة نظرا للمتغيرات العميقة التي شهدتها الساحة الإقليمية.

وتحتضن العاصمة السعودية الرياض القمة التي ستجمع ترامب بزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووفقا لما أعلنه البيت الأبيض، فإن أجندة الزيارة ستركز على تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني، إضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية الساخنة، وسط توقعات بتوقيع اتفاقات نوعية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول الخليج.