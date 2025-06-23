ترامب: رد إيران ضعيف للغاية مثل ما توقعنا وشكراً لهم على إبلاغنا مُبكرًا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر جاء "ضعيفًا للغاية" مقارنة بتدمير المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا أن الرد كان متوقعًا وتم التصدي له بفعالية، دون وقوع إصابات بين الجنود الأميركيين أو القطريين.

وفي منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "ردّت إيران رسميًا على تدميرنا لمنشآتها النووية برد ضعيف للغاية، وهو ما توقعناه، وتصدينا له بفعاليةٍ كبيرة. أُطلق 14 صاروخًا، أُسقط 13 منها، وصاروخ واحد فقط أُطلق لأنه كان متجهًا نحو اتجاه آمن".

وأضاف: "يسرّني أن أُبلغكم أنه لم يُصب أيٌّ من الأميركيين بأذى، ولم يُلحق أي ضررٍ يُذكر. والأهم من ذلك، أنهم تخلّصوا من كل شيء. نأمل ألا يكون هناك المزيد من الكراهية".

كما أشار ترامب إلى تلقي بلاده إشعارًا مبكرًا من طهران قبيل الضربة، قائلاً: "أودّ أن أشكر إيران على إبلاغنا مُبكرًا، مما سمح بعدم إزهاق أرواحٍ أو إصابة أحد. لعلّ إيران تُمضي قدمًا نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأُشجّع إسرائيل بحماسٍ على أن تحذو حذوها".

كما عبّر ترامب عن امتنانه لقيادة دولة قطر، وقال: "أود أن أشكر أمير قطر الموقر على كل ما بذله من جهد في سبيل السلام في المنطقة". وأضاف: "فيما يتعلق بالهجوم الذي وقع اليوم على القاعدة الأميركية في قطر، يسرني أن أبلغكم أنه، بالإضافة إلى عدم سقوط أي قتلى أو جرحى أميركيين، فإن الأهم من ذلك، لم يُقتل أو يُجرح أي قطري".

ويأتي تصريح ترامب في أعقاب هجوم صاروخي نفذته إيران على قاعدة العديد الجوية في قطر، في أول تصعيد مباشر يستهدف منشآت عسكرية أميركية منذ بدء المواجهة النووية الأخيرة بين واشنطن وطهران.