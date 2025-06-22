ترامب: إذا فشل النظام الإيراني في استعادة عظمة البلاد فلماذا لا يتم تغييره؟

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن استخدام مصطلح "تغيير النظام" في إيران قد لا يكون خيارًا سياسيًا مناسبًا، لكنه أشار إلى أن فشل النظام الحالي في استعادة ما وصفه بـ"عظمة إيران" قد يبرر التفكير بذلك.

وقال ترامب في تدوينة على حسابه في "تروث" "ليس من الصواب سياسيًا استخدام مصطلح تغيير النظام، ولكن إذا كان النظام الإيراني الحالي عاجزًا عن استعادة عظمة إيران، فلماذا لا يكون هناك تغيير للنظام؟"

وأضاف: "أجعل إيران عظيمة مجددًا!"، في تكرار لصيغته الشهيرة التي استخدمها في حملاته الانتخابية.

وتأتي تصريحات ترامب وسط تصعيد عسكري كبير بين الولايات المتحدة وإيران، في أعقاب ضربات جوية نفذتها واشنطن استهدفت منشآت نووية إيرانية، تقول الولايات المتحدة إنها كانت تقترب من "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في عام 2018، خلال الولاية الأولى لترامب، من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتبعت إدارة ترامب نهجًا أكثر تشددًا تجاه إيران، مع التركيز على منعها من امتلاك أسلحة نووية، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بعد تبادل الهجمات بين طهران وتل أبيب، ومخاوف من امتداد المواجهة إلى دول الجوار.