ترامب: حاولتُ إنقاذ إيران من الهجوم الإسرائيلي

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة كانت تعرف "كل شيء" عن الهجوم الإسرائيلي على إيران، و"حاولتُ إنقاذها من الإذلال والموت"، على حد تعبيره.

وأشار ترامب خلال حديثه لوكالة "رويترز"، إلى أن "إيران تعرضت لضربة مدمرة ومن غير الواضح ما إذا كانت لا تزال تملك برنامجاً نووياً، وهدف إسرائيل النهائي هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً".

وكشف الرئيس الأمريكي، "لستُ قلقاً من اندلاع حرب إقليمية بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران، وما زلنا نخطط لعقد اجتماع مع إيران يوم الأحد لكن إمكانية عقده غير مؤكدة".

هذا وذكر ترامب، في تصريح لشبكة NBC News، أن الإيرانيين "فوتوا فرصة عقد اتفاق، والآن قد تكون لديهم فرصة أخرى، وسنرى".

وأضاف: "إنهم يتصلون بي للتحدث" في إشارة إلى إيران. وعندما طُلب منه تحديد هوية المتصلين، قال: "نفس الأشخاص الذين عملنا معهم في المرة الأخيرة.. الكثير منهم ماتوا الآن".

ووفقاً لـNBC News، بدا ترامب "راضياً" عن الطريقة التي نفّذت بها إسرائيل الضربات على إيران، قائلاً: "كان لديهم أفضل المعدات في العالم، وهي معدات أمريكية".

وشنت إسرائيل سلسلة من الضربات على أنحاء إيران، الجمعة، وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ وقتلت عدداً كبيراً من القادة العسكريين فيما قد تكون عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وقال ترامب، إن إيران هي من تسببت في الهجوم برفضها المهلة الأمريكية في المحادثات الرامية إلى كبح برنامجها النووي.