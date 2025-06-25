ترامب: الأسبوع المقبل سنجتمع مع إيران وقد نصل لاتفاق

شفق نيوز – متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، ان المفاوضات مع إيران ستبدأ الأسبوع المقبل، متوقعا التوصل لاتفاق.

وقال ترامب، في كلمته بقمة الناتو: "قد نوقع اتفاقاً مع إيران الأسبوع المقبل وسنطلب تخليها عن برنامجها النووي".

وأضاف أن "إيران وإسرائيل "منهكتان وتعبتان" بسبب الحرب"، مبينا "سنقابل الإيرانيين الأسبوع القادم".

وأكد أنه "تحدثنا إلى أشخاص رأوا موقع فوردو بعد ضربتنا وقالوا إنه دُمّر تماما"، مضيفا "لا أطن أن إيران ستنخرط مرة أخرى في البرنامج النووي".