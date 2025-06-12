ترامب: الهجوم على إيران ممكن لكنه ليس وشيكا وعليها أن تقدم تنازلات

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، عن رغبته بتجنب الصراع مع إيران، ورغم تلميحه إلى توجيه إسرائيل ضربة لطهران، أعرب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن قلق واشنطن من عجز الدفاعات الإسرائيلية عن صد الرد الإيراني.

وقال ترامب، في كلمة له، إن "أجرينا محادثات جيدة مع إيران ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وطالما كانت هناك فرصة لتوقيع اتفاق مع إيران لا نريد أن يكون هناك مجال لإفساد الأمر".

وأضاف "هناك فرصة لنزاع كبير وأخبرت الأمريكيين أن عليهم مغادرة المنطقة"، مبينا "أريد التوصل إلى اتفاق مع إيران ونحن قريبون جدا من هذا الاتفاق، لكن من المرجح جدا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران".

وأكد "الهجوم على إيران ممكن ومحتمل لكن لا يمكنني أن أقول إنه وشيك، إذ أود تجنب الصراع معها، لكن عليها أن تقدم تنازلات".

كما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أعرب عن قلق أمريكا من عجز دفاعات إسرائيل الجوية عن مواجهة رد إيراني بمئات الصواريخ.

وقال الموقع عن مسؤول أمريكي: هدف إيران إنتاج صواريخ باليستية أكثر عددا من أنظمة الدفاع الجوي التي تمتلكها إسرائيل، كما أنها زادت إنتاج الصواريخ الباليستية إلى 50 صاروخا شهريا منذ تشرين الاول/ أكتوبر الماضي".

ولفت إلى أن "قائد القيادة الوسطى الأمريكية يتوقع أن يزور إسرائيل السبت لمحادثات بشأن إيران".