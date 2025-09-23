ترامب: الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة لحماس"

شفق نيوز- نيويورك

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، انتقادات إلى الدول التي أعلنت اعترافها أو نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، واصفاً هذا الاعتراف بأنه "مكافأة لحماس".

وكان عدد من الدول الأوروبية تتقدمها فرنسا أعلنت اعترافها بدولة فلسطيني، وهو ما أثار غضب إسرائيل.

واعتبر ترامب، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة 80 بالجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك، وتابعتها وكالة شفق نيوز، هذه المواقف بأنها "مكافأة لحماس التي يجب أن تُعامل كمنظمة إرهابية".

وجدّد الرئيس الأميركي، تأكيده "إنهاء 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاماً"، مشدداً على أن ما يهمه هو "إنقاذ الأرواح وليس الحصول على الجوائز".

وأضاف ترامب، إن "لا رئيس عالمياً أنجز ما تمكنت من إنجازه في وقف الحروب".

وفي شأن متصل هاجم الرئيس الأميركي منظمة الأمم المتحدة، لإنها "لم تقف إلى جانبنا في مسعانا لوقف الحروب".

وأضاف، "لم نحصل على أي شيء من الأمم المتحدة"، واعتبر أنها تمتلك إمكانات هائلة، لكنها "ليست قريبة من تحقيق هذه الإمكانات".

وجدّد ترامب اتهامه لإيران بأنها "أول راعٍ للإرهاب في العالم، ولا يجوز أن تمتلك أسلحة نووية"، مضيفاً، ان أكبر "خطر يهدد وجودنا هو الأسلحة المدمرة التي نمتلك عدداً منها".

وبدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بكلمة للأمين العام أنطونيو غوتيريتش.