ترامب: استعدنا معظم رهائن غزة.. وقدرة إيران النووية انتهت

شفق نيوز– واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، أن "معظم الأسرى الذين كانوا في غزة قد تم استردادهم"، في وقت تشهد فيه المفاوضات بشأن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حالة من الترقب.

وأشار ترامب في تصريح له إلى أن "المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قام بعمل رائع بشأن غزة".

وفي سياق منفصل، كرر ترامب تصريحاته بشأن إيران، مؤكداً أن "الضربات الأميركية خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على إيران دمرت القدرة النووية هناك.وأشار ترامب أيضا، إلى أن "إمكانية امتلاك طهران لأسلحة نووية قد تم القضاء عليها تماماً".

من جهته، صرّح المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى، آدم بولر، يوم أمس، بأن "التوصل إلى اتفاق في غزة بات أقرب من أي وقت مضى"، بحسب ما نقل عنه موقع "بوليتيكو"، مضيفاً أن "حماس عنيدة للغاية ولا تزال صامدة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية بأن الوسطاء قدموا مقترحاً محدثاً لإسرائيل وحركة حماس بشأن اتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما عقدت محادثات قطرية – أميركية لدعم سير المفاوضات.