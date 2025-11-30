تراجع الأمطار يتجاوز 80%.. إيران تشهد أشد جفاف مائي منذ ستة عقود

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية، يوم الأحد، تسجيل أحد أسوأ الأعوام المائية خلال ستين عاماً، مع تراجع كميات الأمطار بنسبة وصلت إلى 84% مقارنة بالمتوسط طويل الأمد، و83% مقارنة بالعام الماضي.

ووفقاً للبيانات الرسمية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد بلغ مجموع الهطولات المطرية في إيران منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل 5.6 ميليمتر فقط، وهو رقم يقل كثيراً عن متوسط الهطول المعتاد البالغ 34.6 ميليمتر للفترة نفسها خلال 57 عاماً.

وتظهر الإحصاءات أن 10 محافظات لم تسجل أي هطول مطري منذ بداية العام المائي الجاري، فيما شهدت عشر محافظات أخرى تراجعاً حاداً تراوح بين 90% و99%. كما دخلت ثماني محافظات نطاق "الإنذار الأحمر" بانخفاض تراوح بين 60% و89%.

وفي غرب إيران، سجّلت محافظة إيلام – ذات الامتداد الاجتماعي مع مناطق في العراق – 39.9 ميليمتر فقط من الأمطار، بانخفاض نسبته 47%، بينما انخفضت الأمطار في محافظة كلستان بنسبة 42%.

وشمل الانخفاض الشديد محافظات واسعة مثل فارس، وكرمان، وسيستان وبلوشستان، وأصفهان، وطهران، وهمدان، والبرز، حيث وصلت نسبة التراجع إلى نحو 100% في بعضها.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تدخل فيه إيران عامها السادس على التوالي من الجفاف المتواصل، وسط تحذيرات رسمية من آثار خطيرة على الزراعة والموارد المائية، ودعوات للمواطنين إلى تشديد إجراءات ترشيد استهلاك المياه.