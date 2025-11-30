تدمير 15 موقعاً لداعش بتعاون أميركي - سوري

شفق نيوز- دمشق

أعلنت القيادة الأميركية الوسطى، مساء اليوم الأحد، تدمير أكثر من 15 موقعاً لتنظيم داعش جنوب سوريا بالتعاون مع سلطات دمشق.

وذكر قائد القيادة الأميركية الوسطى، الأدميرال براد كوبر في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن القوات الأميركية وبالتعاون مع وزارة الداخلية السورية نفّذت عمليات مشتركة استهدفت مواقع لتنظيم داعش في جنوب سوريا، أسفرت عن تدمير أكثر من 15 موقعاً للتنظيم خلال الفترة الممتدة بين 24 و27 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأوضح كوبر أن المواقع المستهدفة كانت تضم مخابئ أسلحة متنوعة، من بينها أكثر من 130 قذيفة متعددة الأنواع، ورشاشات، وألغام مضادة للدبابات، إضافة إلى مواد تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وأشار القائد الأميركي إلى أن ضباطاً عسكريين من قوات التحالف الدولي شاركوا مع القوات السورية في تحديد تلك الأهداف، مؤكداً أن العملية "تضمن استمرار المكاسب المحققة ضد داعش" وتمنع التنظيم من إعادة بناء شبكاته أو تنفيذ هجمات جديدة في سوريا أو ضد المصالح الأميركية حول العالم.

وختم كوبر بالقول إن القيادة الوسطى ستبقى يقظة وستواصل ملاحقة فلول التنظيم في سوريا بكل قوة.