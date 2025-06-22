تدريبات مشتركة منذ عام.. الكشف عن كواليس استهداف مواقع إيران النووية

شفق نيوز/ كشفت شبكة "ABC" الأمريكية، يوم الأحد، عن كواليس استهداف الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل مواقع إيران النووية، فيما أشارت إلى وجود تدريبات مشتركة كانت قد أجريت قبل عام تضمنت محاكاة لهذا الهجوم.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة قولها إن "الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتا تدريبات تحاكي هذه الضربة على المنشآ النووية الإيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان خلال مناورات عسكرية قبل نحو عام خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن".

وأوضح المصدر أن هذه التدريبات كانت غير مسبوقة، إذ جرى خلالها لأول مرة تنفيذ عمليات هجومية مشتركة بين واشنطن وتل أبيب ضد القدرات النووية الإيرانية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، بيريان هيغسيث، كشف أن خطة الهجمات على إيران تطلبت أشهراً لإعدادها، فيما وصف العملية بأنها ساحقة ودمرت البرنامج النووي وطموحات إيران النووية بشكل نهائي.

وفجر اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 حزيران/ يونيو الجاري.

من جهته، أكد "مركز السلامة النووية" الإيراني عدم تسجل أي علامات تلوث إشعاعي، وأنه لا خطر على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف أمريكي الليلة الماضية.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توجيه الجيش الأمريكي ضربات للمنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أن "القوة تأتي أولا ثم يأتي السلام".