"تختلف عن المقترحات السابقة".. صفقة أمريكية جديدة لإنهاء حرب غزة

شفق نيوز/ قدم مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف لإسرائيل وحماس اقتراحاً جديداً لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة، بحسب مسؤول إسرائيلي، ومصدر مطلع.

وأشارا الطرفان، إلى إن العرض المحدث الذي قدَّمه ويتكوف يشبه العروض السابقة، ويتضمن إطلاق سراح 10 رهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 45 و60 يوماً، وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

وبحسب ما أورده موقع "أكسيوس"، اليوم الأحد، تحاول إدارة ترامب منع عملية إسرائيلية ضخمة في غزة، وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، والسماح بدخول المساعدات لمنع المجاعة والكارثة الإنسانية.

وتأتي الصفقة المحدَّثة تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي انطلاق عملية "عربات جدعون"، والتي تستهدف توسعة العمليات العسكرية في قطاع غزة، للضغط على حركة حماس.

لكنها تختلف عن المقترحات السابقة من حيث اللغة الجديدة التي توضح أن وقف إطلاق النار الجديد، واتفاق الرهائن، سيكونان بداية لتحرك أوسع نطاقاً يمكن أن ينهي الحرب.

وتهدف اللغة الجديدة إلى إعطاء ضمانات لحماس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من اتخاذ قرار أحادي الجانب بإنهاء وقف إطلاق النار واستئناف الحرب، كما فعل في شهر آذار/ مارس الماضي.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات، إن "العرض الجديد يحاول إعطاء حماس الثقة بأن الأمر يستحق المضي قُدما في صفقة جزئية الآن، لأنها قد تؤدي إلى إنهاء الحرب في وقت لاحق".

وذكرت المصادر أن نتنياهو قدّم رداً إيجابياً، لكن مع العديد من الشروط والتحفظات. ولم تُقدّم حماس رداً إيجابياً حتى الآن، وذكرت المصادر أن الحركة تريد الحصول على ضمانات واضحة بأن وقف إطلاق النار المؤقت قد يُفضي إلى وقف دائم.

وخلّفت الضربة الإسرائيلية التي استهدفت محمد السنوار، زعيم الجناح العسكري لحركة حماس، المزيد من الإحباط داخل قيادة حماس بشأن المفاوضات مع إدارة ترامب.

وتقول مصادر إن إدارة ترامب تضغط أيضًا على الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور.