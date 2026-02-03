تحوّل رسمي.. إيران تبدأ ترخيص قيادة الدراجات النارية للنساء

شفق نيوز- طهران

أصدرت الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء تعليمات جديدة تُنظم تدريب النساء واختبارهن تمهيدًا لمنحهن رخص قيادة للدراجات النارية، في خطوة تُعد تحركًا تنفيذيًا لتنظيم ملف ظل موضع جدل قانوني واجتماعي لسنوات.

وذكرت المتحدثة باسم الحكومة أن التدريب والاختبارات ستُجرى تحت إشراف الشرطة المرورية، مع الاعتماد أساسًا على مدرّبات وممتحنات من النساء، والسماح بالاستعانة بمدربين من الرجال عند الضرورة ووفق الضوابط المعمول بها.

وأضافت أن التعليمات الجديدة تحدد شروط السلامة الفنية للدراجات، وتشمل متطلبات تتعلق بالخوذات والمكابح، مع إعطاء أولوية للدراجات الكهربائية، مشيرة إلى أن التنفيذ سيبدأ خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الإجراء بعد نقاش طويل بشأن أحقية النساء في الحصول على رخص قيادة للدراجات النارية، إذ يقول مسؤولون إن قوانين المرور لا تتضمن نصًا صريحًا يمنع ذلك، لكن غياب التعليمات التنفيذية حال دون تطبيقه في السابق.

ويرى مسؤولون حكوميون أن التنظيم الجديد يعالج مشكلات عملية، من بينها قيادة نساء للدراجات دون ترخيص قانوني وما يترتب على ذلك من غياب التأمين والمساءلة القانونية في حال وقوع حوادث