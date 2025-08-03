تحليق إسرائيلي مكثف جنوب سوريا

شفق نيوز– دمشق

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، اليوم الأحد، بتحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع التابعة للجيش الإسرائيلي فوق عدة مناطق بين ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال شهود عيان لمراسل وكالة شفق نيوز إن الطائرات شوهدت على ارتفاعات متفاوتة، واستمر تحليقها بشكل متكرر منذ ساعات الصباح، دون صدور أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي أو السوري حتى الآن بشأن طبيعة أو أهداف هذا النشاط الجوي.

وتشهد المناطق الحدودية بين درعا والقنيطرة توتراً متزايداً، تزامناً مع تحركات عسكرية متكررة للقوات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.