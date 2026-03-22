تحقيقات إسرائيلية في فشل الاعتراضات الصاروخية بـ "ديمونة" و"عراد" عقب إصابة 150 شخصاً

فتحت رئاسة الأركان الإسرائيلية، اليوم الأحد، تحقيقاً في "إخفاق" منظومات الدفاع الجوي في التصدي للضربات الصاروخية التي استهدفت منطقتي "ديمونة" و"عراد"، ما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح، فضلاً عن وقوع دمار هائل في الأبنية وأضرار مادية جسيمة، تزامناً مع تصاعد حدة التوتر العسكري في المنطقة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الأركان أجرى تقييماً أمنياً موسعاً مع قادة العمليات وسلاح الجو والاستخبارات عقب سقوط الصواريخ في المنطقتين، أصدر على إثره تعليمات بمواصلة التحقيق في أسباب فشل عمليات الاعتراض الصاروخي.

وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مستشفى "سوروكا"، أن الكوادر الطبية قدمت العلاج لما لا يقل عن 150 شخصاً أصيبوا جراء الهجمات الصاروخية التي استهدفت عراد وديمونة.

وتأتي هذه التحقيقات في وقت كشف فيه الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخ إيراني يزن 450 كيلوغراماً بشكل مباشر على مدينة "عراد"، وذلك عقب "إخفاق" محاولتي اعتراض جوي.

ووصفت القناة (12) الإسرائيلية المشاهد في المدينة بأنها "الأشد قسوة" منذ اندلاع المواجهات، حيث تحولت "عراد" إلى هدف مباشر للصواريخ الإيرانية بعد ساعات قليلة من استهداف مماثل طال مدينة "ديمونة".