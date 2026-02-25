تحطم مقاتلة F-16 ومقتل طيارها في تركيا

شفق نيوز- أنقرة

أكدت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، تحطم مقاتلة تابعة لقواتها الجوية من طراز "إف-16" بعد إقلاعها من قاعدة جوية، ما أسفر عن مقتل الطيار.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس": "في تمام الساعة 0:56 صباحًا، انقطع الاتصال اللاسلكي والمعلومات المتعلقة بموقع طائرتنا، من طراز "إف-16"، التي أقلعت من القاعدة الجوية الرئيسية التاسعة في بالق أسير، ونتيجة عمليات البحث والإنقاذ التي بُدئ بها فورًا، تبيّن أن مقاتلتنا تحطّمت وعُثر على حطامها".

وأضافت وزارة الدفاع التركية: "لقي طيارنا مصرعه، وستُحدّد أسباب الحادث بناءً على نتائج التحقيق، الذي ستجريه لجنة التحقيق في الحوادث الجوية".

وبحسب وسائل إعلام محلية، "تقوم لجنة التحقيق في حوادث الطيران بالتحقيق في أسباب الحادث".