تحطم طائرة عسكرية تركية قرب الحدود الأذرية الجورجية (فيديو)

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء تحطّم طائرة شحن عسكرية تابعة لها عند الحدود بين جورجيا وأذربيجان أثناء عودتها إلى البلاد.

وذكرت الوزارة في تدوينة على منصة "إكس"، أن "طائرة شحن تابعة للوزارة (الدفاع التركية) من طراز (سي-130) التي أقلعت من أذربيجان من أجل العودة، عند الحدود الجورجية-الأذربيجانية، قد تحطّمت".

وأشارت إلى أن "عملية البحث والإنقاذ جارية"، فيما لم توضح إن كان الحادث تسبب بسقوط ضحايا، ولا عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.