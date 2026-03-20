تحرك عسكري أمريكي واسع لتأمين مضيق هرمز ومسؤولون يتوقعون استعادة السيطرة خلال أسابيع

كشف مسؤولون عسكريون أمريكيون عن تكثيف الولايات المتحدة وحلفائها لعملياتهم العسكرية الرامية إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، عبر استهداف المنظومات الإيرانية التي تعرقل حركة المرور البحري في الممر الاستراتيجي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين تأكيدهم أن هذه العمليات المكثفة تأتي ضمن خطة وضعتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لتحييد التهديدات التي تشكلها الزوارق السريعة، والألغام البحرية، ومنصات الصواريخ الإيرانية.

وأشارت المصادر إلى أن عملية "تطهير" المسارات الملاحية من الشبكات الدفاعية والهجومية الإيرانية قد تستغرق عدة أسابيع لضمان عودة الانسيابية الكاملة لحركة السفن.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول أمريكي أن مقاتلات من طراز A-10 ومروحيات الأباتشي بدأت بالفعل منذ أيام بتنفيذ ضربات استهدفت زوارق إيرانية تورطت في مضايقة السفن التجارية داخل المضيق.