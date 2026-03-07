تحرك عسكري بريطاني.. حاملة طائرات عملاقة تتجه إلى الشرق الأوسط

شفق نيوز- لندن

كشفت وسائل إعلام بريطانية، يوم السبت، عن استعداد الحكومة البريطانية، لنشر حاملة طائرات عملاقة في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة سكاي نيوز البريطانية، عن مصادر مطلعة قولهم إن "بريطانيا تستعد لنشر حاملة الطائرات إتش إم إس برينس أوف ويلز في الشرق الأوسط".

في حين أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن "أميركا بدأت استعمال قواعدنا العسكرية لصد صواريخ إيران".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن إرسال بارجة ومروحيات إلى الشرق الأوسط لتعزيز القدرات الدفاعية.

وأضاف ستارمر: "بريطانيا سترسل السفينة راجون وطائرات هليكوبتر مزودة بقدرات مضادة للطائرات المسيرة إلى قبرص".

وبحسب "بوليتيكو"، كان متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قد قال: "تواصل قواتنا المسلحة تنفيذ طلعات جوية دفاعية لحماية شعبنا وقواعدنا وشركائنا في المنطقة. ولن نقدم تفاصيل متواصلة عن عمليات أو عمليات انتشار محددة. ونُبقي قدراتنا الحالية في المنطقة قيد المراجعة المستمرة".