تحرك سعودي أميركي فرنسي للمسة أخيرة تُنزِع سلاح حزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن ممثلون عن فرنسا والسعودية والولايات المتحدة إضافة إلى لبنان، يوم الخميس، اقترابهم من وضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق لتفعيل آلية لنزع سلاح حزب الله.

وقال أربعة دبلوماسيين ومسؤولين من أوروبا ولبنان، تعليقاً على المحادثات المستمرة في العاصمة الفرنسية باريس، لوكالة رويترز، إن "الاجتماع يهدف إلى تهيئة ظروف أفضل لتحديد ودعم آليات عملية نزع السلاح والتحقق منها بما يدفع إسرائيل للإحجام عن التصعيد، مع تزايد المخاوف من انهيار وقف إطلاق النار".

ووفقاً للدبلوماسيين ذاتهم، فإن "اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في لبنان خلال العام المقبل، أثار المخاوف من أن يؤدي شلل سياسي إلى زيادة الاضطرابات في البلاد ويثني الرئيس جوزيف عون عن الضغط من أجل مواصلة عملية نزع السلاح".

وأخبر أحد المسؤولين الكبار، بأن "الوضع مضطرب للغاية ومليء بالتناقضات ولن يتطلب الأمر الكثير لإشعال الموقف، ولبنان لا يريد أن يجعل عملية نزع السلاح علنية أكثر من اللازم لأنه يخشى من أن يؤدي ذلك إلى إثارة حفيظة الشيعة في الجنوب وتصعيد التوتر".

وذكر الدبلوماسيون والمسؤولون، أن الفكرة الأساسية ستتركز على تعزيز آلية وقف إطلاق النار القائمة بخبراء عسكريين فرنسيين وأميركيين وربما أيضاً من دول أخرى إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ظل افتقار الجيش اللبناني للقدرات اللازمة لنزع سلاح حزب الله.

وكانت إسرائيل ولبنان وافقتا على وقف إطلاق النار بوساطة أميركية في 2024، لينتهي بذلك قتال بين إسرائيل وحزب الله استمر أكثر من عام وأضعف بشدة الجماعة المسلحة المدعومة من إيران.

ومنذ ذلك الحين، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاك الاتفاق، مع تشكيك إسرائيل في الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة هجمات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان وكذلك داخل العاصمة بيروت، وتأمل الأطراف المعنية في تنظيم مؤتمر في مطلع العام المقبل لدعم الجيش اللبناني بالإضافة إلى مؤتمر منفصل للمساعدة في إعادة الإعمار خاصة في الجنوب.