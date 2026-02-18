تحرك ست طائرات أميركية نحو أوروبا قبل توجه محتمل للشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع Clash Report، يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تعمل على نشر ست طائرات E-3 AWACS في أوروبا في خطوة تمهيدية قبل التحرك المحتمل نحو الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تواصل هذه الطائرات طريقها نحو قواعد القيادة المركزية للولايات المتحدة CENTCOM".

وقد أظهرت بيانات تتبع حركة الطيران زيادة كبيرة في عدد طائرات القوات الجوية الأميركية خلال ساعات قليلة، حيث شوهدت نحو 40 طائرة في وقت واحد توزعت على الشكل التالي: أكثر من 22 طائرة تزويد بالوقودـ 13 طائرة نقل، أكثر من طائرة إنذار مبكر وتحذير جوي (أواكس)، وسط دعم عمليات نشر واسعة النطاق للمقاتلات جارية بالفعل.

وتعد طائرة E-3 AWACS مركز قيادة وطائرة رادار طائر، وهي تكشف وتتتبع أكثر من 600 هدف على مسافة تزيد عن 320 كم، بما في ذلك التهديدات المنخفضة الارتفاع.

كما أنها توجه الطائرات المقاتلة، وتدير المجال الجوي، وتنسق الضربات، وتوفر الإنذار المبكر وإدارة المعارك للعمليات واسعة النطاق.