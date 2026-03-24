تحركات أميركية إيرانية لإنهاء الحرب.. ولقاء مرتقب في باكستان

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، يوم الثلاثاء،، بأن الولايات المتحدة حددت مطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل موعداً محتملاً لإنهاء الحرب على إيران، في وقت يتوقع فيه عقد محادثات بين الجانبين خلال الأيام المقبلة في باكستان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، أن "الأميركيين حددوا التاسع من نيسان/ أبريل موعداً لإنهاء الحرب"، مشيراً إلى أن "الفترة المقبلة قد تشهد استمرار العمليات العسكرية بالتوازي مع تكثيف المسار التفاوضي".

وأضاف المصدر أن "المحادثات بين إيران والأميركيين ستُعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في باكستان"، لافتاً إلى أن "واشنطن لم تطلع إسرائيل على تفاصيل الاتصالات التي تجريها مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف".

فيما أشارت الصحيفة إلى تقديرات إسرائيلية تفيد بأن "الولايات المتحدة تجري مفاوضات غير مباشرة مع قاليباف، عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن وجود اتصالات مع إيران لإنهاء الحرب".

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن "تصريحات ترامب كانت مفاجئة"، مؤكداً أنه "من المبكر معرفة ما إذا كانت هذه المحادثات ستؤدي إلى إنهاء الحرب".

بدورها، أفادت القناة 15 العبرية بوجود "اتصالات متقدمة لعقد لقاء بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في العاصمة إسلام آباد خلال هذا الأسبوع، وسط نفي إيراني لذلك".

وكان ترامب قد أعلن، أمس الاثنين، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن بلاده أجرت محادثات "جيدة ومثمرة للغاية" مع إيران خلال اليومين الماضيين، بهدف التوصل إلى "حلول كاملة ونهائية" للنزاع في الشرق الأوسط.