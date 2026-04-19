تحركات مكثفة في إسلام آباد تمهيداً لمحادثات محتملة بين واشنطن وطهران

شفق نيوز– إسلام آباد

أفاد مسؤولون باكستانيون، يوم الأحد، بأن السلطات شددت الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد، استعداداً لاستضافة محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين قولهم إن "الوسطاء يعملون حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين، في إطار جهود استئناف الحوار بين واشنطن وطهران".

وأشار المسؤولون إلى "وجود فرق أمنية أمريكية في إسلام آباد، ضمن التحضيرات اللوجستية والأمنية المرتبطة بالمحادثات المرتقبة".

كما أوضحوا أن "الترتيبات ما تزال جارية، مع توقعات بعقد اللقاء خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال استكمال الاستعدادات النهائية".

فيما نقلت وسائل إعلام باكستانية، عن مصادر وصول طائرتين أمريكيتين إلى إسلام آباد تقلان فريقاً تمهيداً لجولة ثانية محتملة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تتوقع "انفراجة" في المفاوضات المستمرة مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن واشنطن تترقب خطوات إيرانية تفصيلية مقابل تخفيف ضغط العقوبات والتهديدات العسكرية، وفق تعبيرهم.