تحركات إسرائيلية جديدة في ريف القنيطرة

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية في القنيطرة جنوب غربي سوريا، يوم الاثنين، بأن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي احتجزت حافلة تقل مدنيين في ريف القنيطرة الشمالي، لأسباب مجهولة.

وقالت المصادر لمراسلة وكالة شفق نيوز، إن الحافلة تم احتجازها لمدة ساعة تقريباً على طريق بلدة "جباتا الخشب" عند مفرق "المكاسر" في ريف القنيطرة الشمالي، قبل أن يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق سراح جميع الركاب باستثناء شاب واحد تم اعتقاله.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، توغلت قوة إسرائيلية بين قريتي العجرف والصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة، وأقامت حاجزاً ميدانياً يضم أربع آليات عسكرية محمّلة بالجنود، وسط استنفار أمني في المنطقة.

وتشهد المناطق المتاخمة لخط الفصل في محافظة القنيطرة توتراً متزايداً في الآونة الأخيرة، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية بين الحين والآخر عمليات توغل محدودة ونقاط تفتيش مؤقتة قرب الشريط الحدودي، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أمس الأحد، بقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي سيطرت عليها في الجنوب السوري ومحيط جبل الشيخ، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري بشأن تجريد جنوب غرب سوريا من السلاح وحماية أبناء الطائفة الدرزية.