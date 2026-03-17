تحذير أممي: 45 مليون شخص مهددون بالجوع مع استمرار الحرب في إيران

شفق نيوز- روما

أفاد برنامج الأغذية العالمي، يوم الثلاثاء، بأن عشرات الملايين من الأشخاص قد يواجهون جوعاً حاداً إذا استمرت الحرب المرتبطة بإيران حتى حزيران/يونيو المقبل.

ونقل عن نائب المدير التنفيذي للبرنامج كارل سكو قوله إن "نحو 45 مليون شخص إضافي قد ينضمون إلى دائرة الجوع الحاد نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والنفط وتكاليف الشحن".

وأضاف أن "ذلك سيرفع العدد الإجمالي للمتضررين عالمياً إلى أكثر من 319 مليون شخص، وهو مستوى غير مسبوق".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة، كما شملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.