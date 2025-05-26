تحذير أممي من مجاعة في غزة: 5% فقط من الأراضي صالحة للزراعة

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الاثنين، أن أقل من 5% فقط من الأراضي الزراعية في غزة لا تزال صالحة للزراعة، ما يفاقم خطر المجاعة في القطاع.

واعتبرت المنظمة الأممية في بيان، أن هذا الوضع "يمعن في تقويض القدرة على الإنتاج الغذائي ويفاقم خطر المجاعة في المنطقة".

ويشتدّ الوضع خطورة خصوصا في رفح في جنوب القطاع وفي الشمال، حيث لم يعد يمكن الوصول إلى كلّ الأراضي الزراعية تقريباًً، بحسب الدراسة.

وفي نهاية نيسان/أبريل، كانت أكثر من 80% من الأراضي الزراعية متضررة ولم يعد من الممكن الوصول إلى 77,8% منها، ليبقى ما نسبته 4,6% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة (أي ما يعادل 688 هكتارا فقط)، بحسب تحليل أجرته الفاو بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات).

وبضغط من المجتمع الدولي، سمحت إسرائيل الأسبوع الماضي بدخول شاحنات محمّلة بمساعدات لكنها لم تكن كافية لتلبية الحاجات الملحة الهائلة بإقرار المنظمات الإنسانية.