تحذير أممي: سوء تغذية الحوامل والرضع في غزة كارثة تمتد لأجيال

شفق نيوز- غزة

حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم الخميس، من أنّ تأثيرات سوء تغذية الحوامل والرضّع في قطاع غزة ستمتد لأجيال وتتسبب بمشاكل تتطلب رعاية مدى الحياة للأطفال حديثي الولادة.

وقال ممثل الصندوق، أندرو سابرتون، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقرّ الأمم المتحدة بولاية نيويورك، عقب عودته من مهمّة استغرقت خمسة أيام في القدس والضفة الغربية قطاع غزة، إن "حجم الدمار الذي شاهده أشبه بفيلم هوليوودي".

وأضاف المسؤول في الوكالة الأممية المختصة بالصحة الجنسية والإنجابية أن "واحداً من كل أربعة من سكان في غزة يعاني من الجوع، ومن بين هؤلاء 11500 امرأة حامل".

وأشار إلى أنه "نتيجة لذلك، يولد 70% من حديثي الولادة خدجاً وبوزن منخفض، مقابل 20% في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وأوضح سابرتون أن "كل مرافق حديثي الولادة في مستشفيات القطاع تعمل بأكثر بكثير من طاقتها (170% من قدرتها الاستيعابية) ممّا يضطرها لوضع أطفال عديدين في حاضنة واحدة".

ولفت إلى أن "ثلث حالات الحمل في القطاع تعتبر حالياً عالية الخطورة وأنّ معدّل وفيات الأمهات مرتفع".

وأكّد المسؤول الرفيع في صندوق الأمم المتحدة للسكان أنّ "سوء التغذية هو المشكلة الأكبر، تضاف إليه مشاكل أخرى تتمثّل بنقص الأدوية ودمار البنى التحتية الطبية إذ تضرّر أو دُمر 94% من مستشفيات القطاع و15% من المؤسسات العاملة توفّر رعاية التوليد الطارئة".

ولفت سابرتون إلى أن "غياب وسائل منع الحمل يجبر بعض النساء على اللجوء إلى إجهاضات خطرة".

وأضاف أنّ "كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والجنسي، ومن ضمنها الزواج المبكر، انفجرت في غزة، كما هي الحال في سائر النزاعات الأخرى".