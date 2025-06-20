تحذير عاجل من تداعيات كارثية إن ضُربت منشآت إيران النووية

شفق نيوز/ حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الجمعة، من تبعات كارثية إن جرى الهجوم على المفاعل النووي في بوشهر بإيران.

وقال غروسي، في كلمته أمام مجلس الأمن: "لم يتم رصد إشعاعات نووية من المنشآت الايرانية"، مبرزا "لكن الخطر موجود".

وأضاف: "إن تعرضت منشأة بوشهر لهجوم فقد يسبب ذلك تلوثا إشعاعيا واسعا وسيؤدي إلى تبعات كارثية على سكان طهران لاحتوائه على مواد نووية"، مردفاً: "كما تبقى هناك احتمالية لحصول تلوثات كيميائية وإشعاعية في منشأة نطنز النووية".

وأكد غروسي، أن الوكالة "تتابع عن كثب أوضاع المنشآت والمرافق النووية الإيرانية في ظل القصف الإسرائيلي"، مشدداً على ضرورة عدم شن أي هجمات على المنشآت النووية.

وكشف أنه "تم استهداف البنى التحتية الكهربائية في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران وهناك مبنى لأجهزة الطرد المركزي تضرر بفعل الهجمات الإسرائيلية، كما هناك 4 مبان بموقع أصفهان تضررت".

وختم بالقول إن "الحل الدبلوماسي في متناول أيدينا إذا توفرت إرادة سياسية"، مؤكدا "نحن قادرون على ضمان عمليات تفتيش نووية محكمة بموجب أي اتفاق مع إيران".