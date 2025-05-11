تحذير إسرائيلي عاجل لثلاثة موانئ يمنية

شفق نيوز/ وجّه الجيش الإسرائيلي، يوم الاحد، تحذيراً عاجلاً بأنه سيستهدف ثلاثة موانئ تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن، داعيا الى اخلائها بشكل فوري.

وذكر الجيش الاسرائيلي في بيان، أن هذه المواقع تُستخدم من قبل ما وصفه بـ"النظام الحوثي الإرهابي" لتنفيذ أنشطة تهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية، مشيرًا إلى أن القصف المرتقب يأتي في إطار الرد على ما سماه "الاعتداءات الحوثية المتكررة".

ودعا البيان جميع المدنيين والعاملين في هذه الموانئ وهي (رأس العيسى والحديدة، والصليف)، إلى "الابتعاد فورًا حفاظًا على سلامتهم".

واكد أن "الإخلاء الفوري هو الوسيلة الوحيدة لتجنب الخطر، وأن التحذير سيظل ساريًا حتى إشعار آخر".