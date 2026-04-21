تحذيرات من رسائل احتيالية "مجهولة" لتمرير السفن عبر مضيق هرمز

شفق نيوز- أثينا

أفادت شركة "ماريسكس" اليونانية لإدارة المخاطر البحرية، يوم الثلاثاء، بأن بعض شركات الشحن التي تقطعت بسفنها السبل غرب مضيق هرمز ​تلقت رسائل نصب تعد بالمرور الآمن في الممر المائي ‌مقابل عملات مشفرة.

وذكرت الشركة في تحذيرها لمالكي ​السفن، أن "جهات مجهولة، تدعي تمثيل السلطات الإيرانية، أرسلت إلى بعض شركات الشحن رسالة تطلب فيها رسوم عبور بالعملات المشفرة مقابل منح تصريح بالمرور".

وقالت الشركة "هذه ​الرسائل تحديدا هي عملية نصب"، مضيفة أن "السلطات الإيرانية لم ​ترسل هذه الرسالة".

ولم يصدر أي تعليق من طهران حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة تحاصر الموانئ الإيرانية، بينما رفعت إيران حصارها على المضيق قبل أن تعيده مجددا، وكان يمر عبر المضيق نحو خمس ​إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع ​الحرب في الشرق الأوسط.

وطلبت طهران، التي تسيطر على هذا ⁠الممر المائي الاستراتيجي، وسط محادثات وقف إطلاق النار فرض رسوم على ​السفن مقابل المرور الآمن للمضيق.

وعندما فتحت إيران المضيق لفترة وجيزة في 18 نيسان/أبريل بشرط إجراء عمليات تفتيش، حاولت السفن المرور، لكن اثنتين منها على الأقل قالتا إن زوارق إيرانية أطلقت النار ​عليهما، مما أجبرهما ​على العودة ⁠أدراجهما.