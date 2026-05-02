تحذيرات دولية من عواقب إنسانية "خطيرة" في حال استئناف الحرب على إيران

شفق نيوز- طهران

حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، يوم السبت، من تصاعد المخاطر الإنسانية في حال استئناف الحرب في إيران، مؤكدة أن المدنيين سيكونون في دائرة الخطر المباشر، وأن ملايين الأشخاص قد يتضررون في حال تجدد القتال.

وقالت سبولياريتش بحسب "قناة الجزيرة"، إنه "لا سبيل لضمان سلامة المدنيين في إيران إلا باللجوء إلى طاولة الحوار"، مشددة على أن "الحلول العسكرية لا توفر أي حماية حقيقية للمدنيين في مناطق النزاع".

إلى ذلك، أشارت إلى أن "أكثر من مليون شخص نزحوا في لبنان خلال أسابيع قليلة نتيجة الحرب"، لافتة إلى "تدمير أحياء سكنية بالكامل"، ومؤكدة "ضرورة حماية الطواقم الطبية والإنسانية العاملة هناك".

وأضافت أن "عدداً من أفراد الهلال الأحمر في إيران وفلسطين ولبنان فقدوا حياتهم خلال النزاعات"، داعية إلى "احترام القانون الدولي الإنساني وضمان سلامة العاملين في المجال الإغاثي".

كما وصفت الأوضاع في قطاع غزة بأنها "غير قابلة للعيش"، مشيرة إلى أن "السكان يواجهون ظروفاً إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة وسط استمرار الحرب".