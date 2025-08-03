تجدّد الاشتباكات في ريف السويداء مع وصول تعزيزات مسلحة من محافظات سورية

شفق نيوز- دمشق

قال شهود ومصادر محلية إن اشتباكات اندلعت مجددًا ليل الأحد- الاثنين بالتوقيت المحلي، في ريف السويداء الغربي بسوريا بين جماعات مسلحة محلية.

وذكرت مراسلة وكالة شفق نيوز، أن بلدتي عرى وعريقة شهدتا تبادلًا لإطلاق النار بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، ما أسفر عن سقوط أضرار في مناطق مدنية، قبل أن تتدخل وساطات محلية لاحتواء التوتر.

وقالت المصادر إن مجموعات مسلحة من فصائل عشائرية وصلت إلى المنطقة خلال الساعات الماضية، قادمة من محافظات حمص وإدلب وريفي حماة وحلب، في تحرك وصفه مراقبون بأنه قد يؤدي إلى تصعيد أوسع في جنوب سوريا.

يُذكر أنّ محافظة السويداء كانت قد شهدت خلال الأسابيع الماضية احتجاجات وأحداث عنف متفرّقة، رافقتها مواجهات بين مجموعات مسلّحة وأجهزة الأمن، وأدت إلى سقوط ضحايا ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وتسببت هذه التطورات بتوتر الأوضاع الأمنية في بعض أحياء المدينة وريفها، وسط دعوات محلية من وجهاء وفعاليات دينية ومدنية بضرورة ضبط الوضع ومحاسبة المسؤولين عن الفوضى وتجنب تكرارها.