تجدّد الاشتباكات في حلب وعدد الضحايا يرتفع إلى 57 قتيلاً وجريحاً

شفق نيوز – حلب

تجدّدت الاشتباكات بين قوات الأمن الداخلي (الأسايش) وقوات الحكومة السورية، صباح اليوم الأربعاء، في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية على محوري طريق الكاستيلو والشيخان، بعد هدوء نسبي ليلة أمس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قوات الحكومة السورية كثفت استهدافها لمواقع في الحيين بضربات مدفعية وراجمات الصواريخ صباح اليوم، في حين ردّت قوات الأمن الداخلي بقصف بقذائف الهاون وإطلاق النار من رشاشات ثقيلة على حاجز ونقاط للقوات الحكومية في منطقة السريان و الكاستيلو.

وارتفع عدد الضحايا المدنيين جرّاء الاشتباكات المستمرة في مدينة حلب إلى 7 قتلى وأكثر من 50 جريحاً، وفقاً لآخر تحديث نقله مراسل الوكالة.

وكانت الحكومة السورية، أعلنت أمس الثلاثاء، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح، فيما أعلنت قوات الأمن الداخلي (الأسايش) مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح، جرّاء الاشتباكات بين الجانبين.

وقال سكان في حي السريان لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة السورية مستمرة منذ يوم أمس في تعزيز قواتها العسكرية، حيث استقدمت عشرات الدبابات والآليات العسكرية لفرض حصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وقالت "شيرين" وهي طالبة جامعية في حي شيخ مقصود لوكالة شفق نيوز، إن "أصوات الاشتباكات لم تتوقف منذ يوم أمس إلا لحوالي ساعة" وأشارت إلى "سقوط قذائف على منازل المدنيين وسط انقطاع جميع الطرق المؤدية إلى الحيين".

وأوضحت الطالبة المنحدرة من عفرين، أن "عشرات آلاف المدنيين عالقون في الحي تحت النيران والقصف المدفعي وسط معاناة كبيرة من نقص حاد في المواد الغذائية وانقطاع الكهرباء وعدم توفر المحروقات للتدفئة".

وقالت هيئة العمليات في الجيش للتلفزيون السوري، إن "مواقع قسد العسكرية كافة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب هي هدف عسكري مشروع للجيش العربي السوري، وذلك بعد التصعيد الكبير للتنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين".

ودعت الحكومة المدنيين إلى الابتعاد الفوري عن مواقع قسد و فتح معبرين إنسانيين آمنين، هما معبر العوارض ومعبر شارع الزهور المعروفين لأهالي المنطقة حتى الساعة الـ 3 ظهراً.

وكانت مدينة حلب قد شهدت أواخر العام الماضي اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وانتهت بإعلان وقف إطلاق النار من الجانبين بعد ضغوط أميركية، وفق ما أكده مصدر خاص لوكالة شفق نيوز في حينه.