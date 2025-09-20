تجدّد الاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب

شفق نيوز- حلب

تجدّدت الاشتباكات المسلحة، مساء اليوم السبت، بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وعناصر من الجيش السوري، إثر استهداف عناصر الجيش السوري مواقع عسكرية تابعة لـ"قسد".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مقتضب اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأن "الاشتباكات المسلحة وقعت بالطيران المسيّر والأسلحة الثقيلة".

ونقل المرصد عن قسد، تأكيدها أنها أوقعت "إصابات مؤكدة" في صفوف الجيش السوري، بعد أن استهدفها بطائرة مسيرة في ريف حلب شمالي البلاد.

وكانت قوات "قسد"، قد ذكرت في بيان لها في وقت سابق من يوم السبت، أن "طائرة مسيّرة تابعة لحكومة دمشق استهدفت إحدى نقاط قواتنا العسكرية في منطقة دير حافر، دون أن يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية أو مادية".

وأوضحت في بيانها أن "قواتنا ردّت فوراً بضربات دقيقة على مصادر النيران، محققة إصابات مؤكدة أجبرت المعتدين على التراجع".

كما أكدت، أن "قواتنا جاهزيتها كاملة للتصدي لأي اعتداء، وأن ردّنا سيكون دائماً حاسماً ضد كل من يحاول استهداف مواقعنا ومقاتلينا"، وفق تعبيرها.

وتعرضت قوات "قسد"، يوم الأحد الماضي، لهجوم مسلح من قبل مجموعات عسكرية تابعة للحكومة السورية في ريف دير الزور الشرقي، وفق بيان صدر عنها.

وشهدت منطقة دير حافر ومحيطها في ريف حلب الشرقي، الأربعاء الماضي، توتراً عسكرياً وقصفاً متبادلاً بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة السورية، وسط تبادل للاتهامات بشأن خرق الاستقرار واستهداف المدنيين.

ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة من التوتر المتكرر بين الطرفين في حلب وريفها، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات وانعكاساتها على المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.