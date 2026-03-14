تجدد الهجمات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على السعودية والكويت

شفق نيوز- الرياض/الكويت

تجدّدت الهجمات على السعودية والكويت، مساء السبت، حيث تعرّض البلدان المتجاوران إلى سلسلة استهدافات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض 6 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه محافظة الخرج، قبل أن يعلن الدفاع المدني السعودي انتهاء حالة الإنذار في المحافظة.

وفي الكويت، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إصابة نظام رادار المطار بعد تعرّضه لهجوم بعدة طائرات مسيرة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، عبر المتحدث الرسمي عبدالله الراجحي، أنه في "مساء اليوم (السبت) تعرّض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة أصابت نظام رادار المطار، دون تسجيل إصابات بشرية".

وأكدت المتحدث وفقاً للبيان، أنه "تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة".

وشددت الهيئة في بيان المتحدث، على "حرصها الدائم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت".

وكان الحرس الثوري الإيراني، وجّه في وقت سابق مساء اليوم السبت، تحذيراً بضرورة إخلاء جميع المراكز الصناعية الأميركية في المنطقة.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة.

وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.