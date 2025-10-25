تجدد المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع شمال دارفور

شفق نيوز- الخرطوم

أفادت وسائل إعلام، يوم السبت، بتجدد مواجهات برية عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور جنوب غربي البلاد.

وذكرت قناة "العربية"، أن "الاشتباكات تركزت على المحور الشمالي والشمالي الغربي والجنوبي من المدينة، وشملت استخدام طائرات مسيّرة ومدفعية ثقيلة".

وأعلنت قوات الدعم السريع، في وقت سابق من اليوم السبت،، أنها سيطرت على مدينة بارا الإستراتيجية في ولاية شمال كردفان.

وقال الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع، إن "قواته استولت صباح اليوم على مدينة بارا الاستراتيجية".

كما أضاف في منشور بصفحته على فيسبوك أن "قوات الدعم تحصر حجم الخسائر في صفوف الجيش ومناصريه، وتطارد من تبقى منهم حتى تخوم مدينة الأبيض عاصمة الولاية".

وكانت الدعم السريع بثت مساء أمس الجمعة، مقاطع فيديو أكدت فيها سيطرتها على قصر السلطان على دينار، بالقرب من قيادة الفرقة السادسة مشاة وعدد من المباني السيادية حول الفرقة السادسة التي أعلنت سابقا تصديها لجميع محاولات تسلل قوات الدعم السريع على عمق مدينة الفاشر.

يشار إلى أن مدينة الفاشر، التي تعتبر آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، يعيش فيها أكثر من 250 ألف مدني نصفهم من الأطفال تحت حصار خانق تفرضه قوات الدعم السريع منذ أكثر من 16 شهرا، وفق تقديرات أممية.

وأكدت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن المدينة باتت على شفا مجاعة، بعد أن انهارت المرافق الصحية ونفد الغذاء والدواء، مما يعرّض آلاف الأطفال لخطر الموت الوشيك نتيجة سوء التغذية الحاد.

فيما تسببت الحرب التي تقترب من عامها الثالث بين الجيش والدعم السريع، في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 14 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، أي نحو ثلث السكان.