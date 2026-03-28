تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان وإيران.. وحزب الله يرد بهجوم صاروخي

تجدّدت الغارات الإسرائيلية، مساء السبت، على كل من لبنان وإيران، في حين رد حزب الله بهجوم صاروخي على شمال إسرائيل.

وقالت مصادر محلية في لبنان، إن غارة إسرائيلية استهدفت مساء اليوم مواقع في النبطية جنوبي البلاد.

بالمقابل قالت قناة 12 الإسرائيلية، إنه "تم رصد صاروخ أُطلق من جنوب لبنان باتجاه مناطق في تل أبيب والشمال الإسرائيلي"، مشيرة إلى اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية.

وكانت وزارة الصحّة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق مساء اليوم السبت، ارتفاع العدد الإجمالي للضحايا إلى 1189، والجرحى إلى 3427 منذ التصعيد الإسرائيلي في 2 آذار/ مارس الجاري، وفقاً لتقرير مركز عمليات الطوارئ.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ فجر السبت، حيث شنت هجمات جوية ومدفعية على 54 بلدة ومدينة ومنطقة معظمها في الجنوب، ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً، وإصابة 29 على الأقل.

وفي إيران، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن "انفجاراً وحريقاً هائلاً وقعا عقب هجمات غرب العاصمة طهران".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت في وقت سابق يوم السبت، بمقتل 3 قادة في الحرس الثوري والبرنامج النووي الإيراني.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الخبير بالبرنامج النووي محمد رضا كيا، قتل بهجوم رفقة زوجته.

وأيضاً، أعلن عن مقتل سعيد زنكنة أحد قادة الباسيج في الأهواز، إلى جانب مقتل عباس كرمي، أحد قادة الحرس الثوري في طهران.