تجدد التوتر بين "قسد" وقوات سورية في حلب وأنباء عن إصابات

شفق نيوز- دمشق

شهد محيط حيي الشيخ مقصود والاشرفية الواقعين تحت سيطرة قوات الأمن الداخلي (الاسايش) في مدينة حلب، حالة من التوتر العسكري بين الاسايش وقوات الحكومة السورية وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بالمسؤولية عن التوتر، بحسب ما نقله مراسل وكالة شفق نيوز.

وبحسب قوات الاسايش، تعرض إحدى حواجز قواتها بمحيط دوار الشيحان لقصف بقذيفتين صاروخيتين من نوع (RPG 7) قالت إن مصدرهما "فصائل تابعة لحكومة دمشق"، ما أدى إلى حالة من التوتر في محيط المنطقة.

وأضافت: "في ظل هذا الاعتداء، ردّت قواتنا بشكل محدود وضمن إطار حق الدفاع المشروع عن النفس، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها بضبط النفس، وتواصل إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لاحتواء الموقف ومنع أي تصعيد".

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بانقطاع الطريق الواصل بين دواري شيحان والليرمون في حلب نتيجة التوتر بين الجانبين.

في حين أفادت وكالة الإخبارية السورية، مساء الجمعة، بإصابة عدد من عناصر الضابطة الجمركية جراء استهداف دوريتهم من قبل مجهولين على طريق حلب – الرقة.

وأكدت الإخبارية السورية إصابة أحد أفراد الأمن الداخلي برصاص قناصة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على حاجز دوار شيحان في حلب

في حين أخبر موقع الجزيرة، بإصابة عنصرين من الأمن الداخلي السوري بإطلاق النار من قبل قسد على حاجز عند دوار شيحان بمدينة حلب

وأكد موقع الجزيرة أن قوات الأمن السوري أغلقت طرقا مؤدية إلى دوار شيحان بحلب بعد استهداف "قسد" حاجزا أمنيا بالمنطقة.

ونقل الموقع، عن المركز الإعلامي لـ"قسد" قوله إن "أحد حواجزنا بمحيط دوار شيحان بحلب تعرض لقصف بقذيفتين مصدرهما فصائل تابعة لحكومة دمشق".

من جانبها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، أن "قوات الجيش العربي السوري أسقطت مسيّرات معادية أطلقتها (قسد) باتجاه مواقع الجيش في سد تشرين بريف حلب الشرقي، في خرق جديد لاتفاق العاشر من آذار".

وشهدت مدينة حلب اشتباكات بين الطرفين الأسبوع الفائت خلفت قتلى ومصابين مدنيين وانتهت بإعلان وقف إطلاق النار من الجانبين بعد ضغوط أميركية، وفق ما أكده مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، حينها.