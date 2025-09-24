تجاوزت الضعف.. ارتفاع حصيلة هجوم إيلات في إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

ارتفعت حصيلة استهداف مدينة إيلات في إسرائيل بمسيَّرات حوثية، مساء اليوم الأربعاء، إلى 50 مصاباً، بحسب القناة العبرية السابعة.

وجاء في بيان صادر عن المكتب أن "رئيس الوزراء سعى إلى تعزيز موقفه وموقف سكان إيلات بعد سقوط الطائرة المسيرة في المدينة"، بالتأكيد أن "الهجوم على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة موجعة للحوثيين".

كما أبلغ رئيس البلدية أنه تحدث هذا المساء مع القيادة العليا للجيش الإسرائيلي لبحث سبل تحسين الرد على التهديدات الجوية للمدينة"، بعد أنباء عن فشل "القبة الحديدية" في التصدي للمسيرات.

ورصدت القناة العبرية في تقرير مفصَّل وقائع الهجوم، مؤكدة أنه استهدف فندق "كلاب هوتيل"، ومطعم "باديز"، فضلاً عن مركز تجاري كبير على ساحل المدينة السياحية.

ونقل تقرير القناة عن مصادر في جهاز الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي أنه "ما زالت هناك مواد متفجرة في موقع الهجوم، يجري العمل على تحييدها".

وقال أحد المسعفين في "نجمة داوود الحمراء" للقناة الإسرائيلية: "بمجرد سماع دوي صافرات الإنذار، وتلقي بلاغات باختراق طائرة حوثية مسيرة في إيلات، دخلنا المخابئ وفقاً لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وأضاف: "بعد لحظات، تلقينا بلاغات عديدة على الخط الساخن 101، التابع لـ(نجمة داوود الحمراء) عن إصابات بالقرب من أحد المباني، فهرعت طواقم كبيرة من (نجمة داوود الحمراء)، بما في ذلك سيارات إسعاف، ومركبات عناية مركزة، ووحدات استجابة سريعة إلى موقع الحادث".

وكانت خدمة إسعاف الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، أعلنت في وقت سابق، إصابة 20 شخصاً على الأقل، بينهم حالات خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة انطلقت من اليمن على مدينة إيلات الساحلية.

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع، التي تتعرض فيها مراكز سياحية في إيلات لهجوم عبر طائرة مسيرة.

ففي 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، كشف الإعلام العبري عن مهاجمة طائرة مسيّرة حوثية فندقاً في مدينة "إيلات" الساحلية جنوبي إسرائيل، محققة إصابة مباشرة.