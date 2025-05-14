تتجاوز تريليون دولار.. ترامب يوقع "صفقات تاريخية" مع قطر

شفق نيوز/ وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، اتفاقية تعاون اقتصادي مع قطر بقيمة تزيد عن تريليون دولار.

وذكر البيت الأبيض في بيان: "وقّع ترامب اليوم اتفاقية مع قطر تُسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار".

كما أعلن ترامب عن صفقات اقتصادية تجاوز مجموعها 243.5 مليار دولار بين الولايات المتحدة وقطر، بما في ذلك صفقة تاريخية لبيع طائرات بوينغ ومحركات "جنرال إلكتريك" للطيران إلى الخطوط الجوية القطرية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه الصفقات التاريخية ستُسهم في دفع عجلة الابتكار والازدهار لأجيال، وتعزيز الريادة الصناعية والتكنولوجية الأمريكية، ووضع أمريكا على طريق عصر ذهبي جديد.

ونشر البيت الأبيض، بعض الصفقات الرائدة العديدة التي أُبرمت في قطر، منها حصلت "بوينغ" و"جنرال إلكتريك" للطيران على طلبية تاريخية من الخطوط الجوية القطرية، وهي اتفاقية بقيمة 96 مليار دولار لشراء ما يصل إلى 210 طائرات "بوينغ 787 دريملاينر" و"777X" أمريكية الصنع تعمل بمحركات "جنرال إلكتريك للطيران".

وهذه أكبر طلبية طائرات لشركة بوينغ على الإطلاق، وأكبر طلبية لطائرات "787" على الإطلاق. ستدعم هذه الاتفاقية التاريخية 154,000 وظيفة أمريكية سنويا، بإجمالي أكثر من مليون وظيفة في الولايات المتحدة خلال فترة الإنتاج والتسليم.

ومن الصفقات الأخرى، ذكر البيض الأبيض: تربط شركة "ماكديرموت" شراكة قوية مع قطر للطاقة في تطوير بنى تحتية طاقية حيوية، مع سبعة مشاريع نشطة بقيمة 8.5 مليار دولار.

وباعتبارها المزود الوحيد للمكونات البحرية لتوسعة الغاز الطبيعي المسال الكبرى في قطر، فإن عمل "ماكديرموت" يدعم آلاف الوظائف في قطاع الطاقة الأمريكي.

وفازت شركة "بارسونز" بنجاح بـ30 مشروعا تصل قيمتها إلى 97 مليار دولار. وقد حفزت هذه العقود القيمة نموًا كبيرًا للشركة، داعمةً آلاف الوظائف عبر الولايات المتحدة ومعززةً ريادة أميركا في الهندسة المتقدمة والابتكار.

وأتمت شركة "Quantinuum" اتفاقية مشروع مشترك مع شركة "الربان" القطرية للاستثمار حتى مليار دولار في تقنيات الكم الحديثة وتطوير القوى العاملة في الولايات المتحدة، ما يدعم الوظائف الأمريكية والريادة في هذه التقنية الناشئة الحيوية.

وتُظهر التوقيعات التي جرت اليوم نية الرئيس ترامب تسريع استثمارات قطر الدفاعية في الشراكة الأمنية الأمريكية القطرية — ما يعزز الردع الإقليمي ويفيد القاعدة الصناعية الأمريكية.

وأن الصفقات الدفاعية التي أُبرمت اليوم تؤكد شراء قطر لمعدات عسكرية متقدمة من شركتين دفاعيتين رائدتين في الولايات المتحدة:

وحصلت شركة "رايثيون"، وهي إحدى شركات "RTX"، على اتفاق بقيمة مليار دولار لاقتناء قطر قدرات مضادة للطائرات المسيّرة، وقد وُقع هذا الاتفاق من قبل حكومتي الولايات المتحدة وقطر.

ويجعل هذا قطر أول زبون دولي لنظام رايثيون "موقع ثابت - نظام هزيمة متكامل للطائرات الصغيرة والبطيئة والمنخفضة" (FS-LIDS). ويدعم هذا الاتفاق مباشرة وظائف تصنيع وهندسة عالية المهارة في الولايات المتحدة ويعزز ريادتها في تقنيات الدفاع المبتكرة.

وحصلت شركة "جنرال أتوميكس" على اتفاق يقارب قيمته 2 مليار دولار لاقتناء قطر نظام طائرات MQ-9B المسيّرة عن بُعد، ووقعه الجانبان الأمريكي والقطري.

وستُعزّز هذه الصفقة العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر وتزود القوات المسلحة القطرية بأكثر طائرات المهام المتعددة تطورا في العالم، والمصنوعة بمنتجات أمريكية داخل أمريكا.

كما وقعت الولايات المتحدة وقطر بيان نوايا لتعزيز شراكتهما الأمنية، يشمل استثمارات محتملة تتجاوز 38 مليار دولار، بما في ذلك دعم تقاسم الأعباء في قاعدة العديد الجوية وقدرات دفاعية مستقبلية في مجال الدفاع الجوي والأمن البحري.

وفقا للبيت الأبيض، تهدف هذه الاتفاقات والأدوات الجديدة إلى دفع نمو العلاقات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر، وخلق آلاف الوظائف ذات الأجور الجيدة، وفتح فرص جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين على مدى العقد المقبل وما بعده.

وكان تميم قد استقبل ترامب اليوم الأربعاء في الدوحة بمستهل زيارته للعاصمة القطرية المحطة الثانية من زيارته الخليجية، وذلك بعد يوم حافل من الدبلوماسية وعقد الشراكات في الرياض يوم أمس الثلاثاء.

ومن المخطط أن يقضي ترامب يوما كاملا في الدوحة، قبل أن يتوجه غدا إلى الإمارات آخر محطة في جولته الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن زيارة ترامب تعد ثاني زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى دولة قطر بعد زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش عام 2003.

وأضافت أن الزيارة تعكس الأهمية الكبيرة والمكانة البارزة التي تحظى بها دولة قطر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة ووسيط موثوق في الدبلوماسية الإقليمية، لا سيما في ظل التحديات والظروف بالغة الدقة التي تمر بها المنطقة والعالم.