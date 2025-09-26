تتجاوز "بوشهر".. إيران وروسيا يخططان لبناء أضخم محطة نووية

شفق نيوز- طهران

كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، يوم الجمعة، عن وجود تفاهمات بين موسكو وطهران لبناء محطة نووية جديدة أقوى من محطة "بوشهر".

وقال كمالوندي، في بيان صحفي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "زيارة نائب رئيس إيران محمد إسلامي، والوفد المرافق له شكلت فرصة للإطلاع على الصناعة النووية الروسية، وشملت مفاوضات وتوافقا حول عدد من الملفات، ولا سيما فيما يتعلق ببناء محطة أكبر من محطة بوشهر في جنوب البلاد، بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 5000 ميغاواط مكونة من أربع وحدات".

يذكر أن روسيا وإيران وقعتا، خلال الأسبوع الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون في بناء محطات طاقة نووية صغيرة في الأراضي الإيرانية.

وسبق هذا التوقيع، تعهدات اطلقها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ببناء منشأة نووية أعظم من نطنز ردا على تفعيل "آلية الزناد" ضد طهران.