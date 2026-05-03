تبدأ غداً.. ترمب يطلق عملية "مشروع الحرية" لتحرير السفن في هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، إطلاق عملية "مشروع الحرية" لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز اعتباراً من يوم غد الاثنين.

وذكر ترمب أنه تم إطلاق عملية "مشروع الحرية" لتحرير السفن في مضيق هرمز تبدأ صباح غد الاثنين، وهناك عدة دول طلبت منا المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز، و"أبلغنا الدول التي طلبت المساعدة أننا سنرشد سفنها للخروج بأمان من هرمز".

وبين أن "البحرية الأميركية ستواكب اعتباراً من الاثنين سفناً عالقة في مضيق هرمز".

وأوضح أن "مشروع الحرية" يهدف لتحرير سفن الدول التي لم ترتكب أي خطأ ولا علاقة لها بالصراع، وهو "مبادرة إنسانية نيابة عن أميركا ودول الشرق الأوسط وخاصة إيران".

وأكد "سنبذل قصارى جهدنا لإخراج السفن وطواقمها بسلام من مضيق هرمز"، محذراً في الوقت نفسه من التدخل لإفشال "مبادرة تحرير السفن من مضيق هرمز"، قائلاً: "سنتعامل بحزم ضد أي تدخل في العملية الإنسانية لتحرير السفن من مضيق هرمز".

وعن المسار الدبلوماسي، أشار الرئيس الأميركي إلى أن المناقشات مع إيران "قد تفضي إلى نتائج إيجابية" للجميع.

وتفرض إيران حظراً شبه كامل على حركة الملاحة العابرة لمضيق هرمز، باستثناء سفنها، منذ أكثر من شهرين.

وخلال الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة حصاراً مماثلاً على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية.

وأكدت واشنطن مراراً أنها لا تعتزم إنهاء الحرب دون التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهو الهدف الرئيسي الذي ذكره ترمب عندما شن هجمات في 28 شباط/ فبراير في خضم المفاوضات النووية.

بدورها تؤكد إيران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية.