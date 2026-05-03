تباين أميركي إيراني بشأن الاقتصاد.. واشنطن تحذر من "جوع" وطهران "مطمئنة"

شفق نيوز- واشنطن/ طهران

رأى مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الأحد، أن الاقتصاد الإيراني على "شفا كارثة كبيرة" بحسب وصفه، مشيراً إلى أن "هناك بداية لظهور الجوع".

وأضاف هاسيت، خلال مقابلة مع شبكة CBS News، أن "الواقع هو أن ما يراه الرئيس دونالد ترمب هو أن الحصار ينجح، وهو يضع قدراً هائلاً من الضغط على إيران".

وأضاف أن "تهديدات طهران بزرع ألغام في مضيق هرمز منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى إيران"، لافتاً إلى أن اقتصادها "على شفا كارثة كبيرة"، مضيفاً أنهم يشهدون "تضخماً كبيراً" وأن "هناك بداية لظهور الجوع".

في المقابل، قال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد عارف، إن "استمرار عمل قطاع النفط يضمن الاستقرار الاقتصادي وتخطي البلاد الظروف الصعبة".

من جهته، أكد مدير شركة النفط الإيرانية حميد بورد أن "لدينا 3 مهام رئيسية هي استمرار الإنتاج والتصدير وتوفير العملات الأجنبية للبلاد".

وأضاف بورد أن "صناعة النفط كانت جزءاً من المعركة وحتى اللحظة قدمنا أداءً ناجحاً، وأدرنا آلاف الآبار والخزانات للحفاظ على الإنتاج والتصدير خلال الحرب رغم التهديدات".