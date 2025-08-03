تباحث عراقي - سوري لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية

شفق نيوز- دمشق

بحث وزير الصحة السوري، مصعب العلي، يوم الأحد، مع وفد من المستثمرين العراقيين برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة "بيت الدواء" مصطفى السالم، سبل تطوير التعاون في مجال الصناعات الدوائية.

وبحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء "سانا"، فقد ناقش الجانبان خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة، آليات التصدير وضبط الجودة، والإجراءات الميسرة لتصدير الدواء السوري لدولة العراق الشقيق.

بدوره، أكد وزير الصحة السوري، الاستعداد الكامل للتعاون والتنسيق، والتشجيع على الاستثمار في القطاع الدوائي السوري، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لوزارة الصحة العراقية، في مجال تعزيز الصادرات السورية.

وحضر اللقاء معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية السوري عبدو محلي، وعدد من المديرين والمعنيين.