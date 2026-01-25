"تايم": 30 ألف قتيل في احتجاجات إيران خلال يومين فقط

شفق نيوز- واشنطن

كشفت مجلة "تايم" الأميركية، يوم الأحد، أن حصيلة القتلى في الاحتجاجات التي شهدتها إيران يمكن أن يتجاوز 30 ألفاً خلال يومين فقط.

وقالت المجلة نقلاً عن مسؤولين كبار في مجال الصحة، إن "ما يصل إلى 30 ألف شخص ربما يكونون قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية في يومي 8 و9 كانون الثاني/ يناير، فقط، عندما شهدت البلاد بعضاً من أكبر احتجاجاتها في الموجة الحالية".

وذكر المسؤولون أنه في هذين اليومين، تجاوز عدد الجثث قدرات الدولة على التخلص منها، مضيفين أن أكياس الجثث نفدت من السلطات وتم استخدام الشاحنات بدلاً من سيارات الإسعاف.

وكانت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، أفادت أمس السبت، بأن حصيلة القتلى في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد تتجاوز 5137 شخصاً.

وأول أمس الجمعة كشفت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، أن لديها معلومات موثوقة تشير إلى أن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين بإيران يتجاوز بكثير الأرقام التي أعلنتها الحكومة.

وفي المقابل، أظهرت الأرقام الرسمية الإيرانية تبايناً واضحاً مع تقديرات النشطاء، إذ تحدثت السلطات عن مقتل 3117 شخصاً فيما وصفته بأعمال شغب، بينما قال السفير الإيراني لدى سويسرا إن أكثر من 2400 شخص لقوا حتفهم في "أنشطة إرهابية"، بحسب تعبيره.

واندلعت الاحتجاجات في إيران في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2025، على خلفية أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد، حيث كان التجار أول من نزلوا إلى الشوارع، قبل أن تمتد الاحتجاجات الجماهيرية إلى المدن الرئيسية في الثامن والتاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري.

ووصف قادة في طهران الاحتجاجات بأنها "مؤامرة خارجية"، متهمين إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراءها، ومحملين إياهما المسؤولية عن سقوط آلاف القتلى، في وقت تصاعد فيه الخطاب الرسمي ضد ما تعتبره السلطات تدخلاً أجنبياً في الشؤون الداخلية للبلاد.

وفي سياق متصل، صعد الجيش الإيراني لهجته عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إرسال "أسطول ضخم" إلى المياه القريبة من إيران، وهدد بتنفيذ عمل عسكري وصفه بأنه سيجعل الضربات الأميركية السابقة ضد مواقع نووية إيرانية "تبدو وكأنها لا شيء"، في حال مضت الحكومة قدماً في تنفيذ أحكام إعدام بحق بعض المتظاهرين.