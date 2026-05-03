تايلاند تغلق مدرسة غير مرخصة لأطفال إسرائيليين يديرها إيرانيون

شفق نيوز- بانكوك

أفادت وسائل إعلام تايلاندية، يوم الأحد، بأن السلطات أغلقت مدرسة ابتدائية خاصة غير مرخصة في جزيرة كوه فانجان، كانت مخصصة لأطفال إسرائيليين ويديرها مواطنان إيرانيان وامرأة تايلاندية.

وقالت صحيفة Bangkok Post إن قوات الأمن داهمت المنشأة في مقاطعة سورات ثاني، وعثرت داخلها على 89 طفلاً إسرائيلياً.

وأضافت أن المدرسة كانت مسجلة رسمياً كمركز خاص لرعاية الأطفال من عمر سنتين إلى خمس سنوات، إلا أنها كانت تستقبل أطفالاً تتراوح أعمارهم بين سنتين و12 سنة.

وبحسب الصحيفة، فإن القانون المحلي لا يسمح باستقبال أكثر من 18 طفلاً يومياً في مثل هذه المراكز.

وأشارت إلى أن المداهمة كشفت أيضاً وجود معلمين أجانب غير مسجلين أو لا يحملون تصاريح عمل، إضافة إلى نحو 40 من موظفي الدعم، معظمهم من مواطني ميانمار.

وذكرت أن المعلمين كانوا من جنسيات أميركية وجنوب أفريقية وفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن المداهمة نُفذت الجمعة الماضية بعد شكوك أمنية تتعلق بوجود محتوى غير قانوني أو مواد قد تمس الأمن القومي التايلاندي ضمن مناهج المدرسة، التي لم تُعرض على الجهات التعليمية المختصة للموافقة عليها.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمدرسة، تبلغ رسوم الدراسة نحو 2130 دولاراً لكل فصل دراسي.