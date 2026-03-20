بأول أيام العيد.. 4 دول تتعرض لقصف متزامن

تتعرض مدن إيرانية وبلدة لبنانة، مساء الجمعة، لقصف إسرائيلي، فيما تتعرض كل من إسرائيل والإمارات إلى قصف إيراني في آن واحد.

وقالت وسائل إعلام، إن غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في مدينة بوشهر الإيرانية.

وبالتزامن، أعلنت دبي، أن الأصوات المسموعة ببعض المناطق، هي نتيجة اعتراضات جوية ناجحة.

وبالمقابل، فإن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام جنوبي لبنان.

كما أعلن حزب الله اللبناني، عن توجيه دفعة صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

وأيضا، أفادت وسائل إعلام، بسقوط صاروخ عنقودي إيراني وسط إسرائيل.