بأول زيارة له .. الشيباني من بيروت: نسعى لتجاوز أخطاء الماضي بين سوريا ولبنان

شفق نيوز – بيروت

وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توليه مهامه.

وفي تصريحات للصحفيين عقب لقائه نظيره اللبناني، قال الشيباني إن الزيارة "تعبّر عن توجه سوريا الجديدة الذي يكنّ للبنان كل الاحترام".

وأكد الشيباني، أن "دمشق تعمل على إعادة العلاقات مع لبنان على أساس المصالح المتبادلة وسياسة حسن الجوار"، مشدداً على رغبة بلاده في "تجاوز أخطاء الماضي بين سوريا ولبنان والتي كانت دمشق أيضاً من ضحاياها".

من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، إن هناك "حسن نية بين لبنان وسوريا في الالتزام ببناء علاقات ثنائية وطيدة"، مشيراً إلى أن "هناك مساراً جديداً لبلدينا في التنمية والازدهار الاقتصادي والتعاون المتبادل".

وبحسب مصادر دبلوماسية، يبحث الشيباني خلال زيارته الملفات العالقة بين البلدين، وفي مقدّمتها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وضبط الحدود المشتركة، ومكافحة عمليات التهريب، إضافة إلى متابعة نتائج اللقاءات السابقة بين القيادتين السورية واللبنانية.

وتتضمن زيارة الشيباني إلى بيروت سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، من بينهم وزير الخارجية يوسف رجي، ورئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام.

وتحمل الزيارة طابعاً سياسياً ودبلوماسياً رفيعاً، حيث وُصفت بأنها محطة تأسيسية لمسار جديد في العلاقات بين دمشق وبيروت، بعد فترة من الجمود شهدتها الملفات الثنائية بين الجانبين.

وتأتي الزيارة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره اللبناني جوزيف عون على هامش القمة الدولية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، والذي شكّل، وفق مصادر دبلوماسية، منعطفاً إيجابياً في مسار العلاقات بين البلدين، حيث تم خلاله الاتفاق على إعادة تفعيل اللجان المشتركة ومتابعة الملفات العالقة عبر القنوات الرسمية.

وكان من المقرر أن يجري الشيباني هذه الزيارة قبل أسابيع، إلا أنها تأجّلت أكثر من مرة لأسباب لوجستية وسياسية لاسيما ملف المعتقلين.

ويُعتقد أن الاتصالات المكثفة التي جرت خلال الأسابيع الماضية بين وزارتي الخارجية في البلدين ساهمت في تهيئة الظروف المناسبة لإتمام الزيارة في هذا التوقيت.